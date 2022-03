Das Handelsvolumen Irans mit seinen Nachbarn um 14 Milliarden Dollar gestiegen

Vom ersten iranischen Jahr 1400 (beginnend am 21. März 2021) bis zum 19. Februar 2022 belief sich der Außenhandel des Iran auf 92.256.219 Tonnen Waren im Wert von 46,245 Milliarden US-Dollar.

So stieg das Handelsvolumen des Iran mit seinen Nachbarn um 16.712.000 Tonnen Waren im Wert von 13.783.000.000 Dollar.

In diesem Zeitraum, so der Beamte, exportierte der Iran mehr als 70.259.636 Tonnen Waren im Wert von 23.528.000.000 US-Dollar in die Nachbarländer.

Er sagte auch, dass der Iran im gleichen Zeitraum 21.996.583 Tonnen Waren im Wert von mehr als 22 Milliarden US-Dollar aus Nachbarländern importiert habe.

Ihm zufolge sind die fünf größten Käufer iranischer Produkte der Irak (8.222.000.000 US-Dollar), die Türkei (5.607.000.000 US-Dollar), die VAE (1.912.000.000 US-Dollar), Afghanistan (1.655.000.000 US-Dollar) und Pakistan (1.129.000.000 US-Dollar).

Es ist erwähnenswert, dass die Hauptexporteure in den Iran in diesem Zeitraum die Vereinigten Arabischen Emirate (14 Milliarden US-Dollar), die Türkei (4.703.000.000 US-Dollar), Russland (1.451.000.000 US-Dollar), der Irak (1.049.000.000 US-Dollar) und der Oman (55 Millionen US-Dollar) waren.