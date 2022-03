Amir Abdollahians Reise nach Moskau

Teheran (IRNA) - Die russische Vertretung bei internationalen Organisationen in Wien hat erklärt, dass die Außenminister des Iran und Russlands am Dienstag in Moskau über das Nuklearabkommen von 2015 beraten werden, das offiziell als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bekannt ist.

Nach Angaben der russischen Mission wird das heutige Treffen von Hossein Amir Abdollahian und Sergej Lawrow mit besonderer Aufmerksamkeit beider Minister auf das JCPOA stattfinden, das 2015 zwischen dem Iran und den wichtigsten Weltmächten unterzeichnet wurde. Das Außenministerium der Russischen Föderation gab auch die jüngsten Gespräche zwischen Lawrow und Amir Abdollahian am Rande des Besuchs des Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Seyyed Ebrahim Raisi, bekannt: „Das Treffen wird eine Fortsetzung regelmäßiger Gespräche zwischen den Außenministern beider Länder sein.“ Das russische Außenministerium sagte in einer Erklärung, dass die aktuelle Situation in der Ukraine im Rahmen einer speziellen Militäroperation der Streitkräfte der Russischen Föderation untersucht werde. Unser Außenminister, der nach Moskau reiste, um sich mit seinem russischen Amtskollegen zu treffen, äußerte seine Hoffnung, dass auf dem Weg Russlands zu einem guten, stabilen und starken Abkommen mit der Islamischen Republik Iran in Wien ein klares Ergebnis erzielt werden könne. „Wir verurteilen ausdrücklich den Krieg in der Ukraine oder in Afghanistan und im Jemen oder irgendwo auf der Welt“, fügte er hinzu. „So wie wir Sanktionen verurteilen und einseitige Sanktionen gegen Länder und Nationen für den falschen Weg halten, konzentrieren wir uns auch auf eine politische Lösung der Ukraine-Frage“, betonte Hossein Amir Abdollahian. Während dieser Reise und auf dem Astana-Gipfel werden auch die jüngsten Entwicklungen im Jemen und in Syrien untersuchen. „Wir danken Russland für seine Bemühungen um eine Einigung in Wien“ Bei einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen sagte er, dass wir heute hier sind, um die Entwicklungen in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu erörtern. „Vielen Dank für die konstruktiven Bemühungen Ihrer Kolleginnen und Kollegen in Wien, zu einer Einigung über die Aufhebung der Iran-Sanktionen beizutragen“, fügte er hinzu. „Unabhängig von internationalen Entwicklungen ist die Entwicklung der Beziehungen zum Nachbarn Russlands für die Islamische Republik Iran wichtig. Heute ist eine wichtige Gelegenheit, über Entwicklungen in der Ukraine, Afghanistan, Jemen, Syrien, Palästina und andere internationale Themen zu diskutieren und sich zu beraten“, betonte Amir Abdollahian. „Wir führen einen detaillierten und laufenden Dialog auf politischer Ebene, der zur Umsetzung der auf Präsidialebene in Moskau getroffenen Vereinbarungen führen wird. Das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern ist um 80% gestiegen und hat etwa 4 Milliarden US-Dollar erreicht“, erklärte der russische Außenminister. „Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern ist auf internationaler Ebene sehr aktiv, und wir beabsichtigen, eine Koordinierung in der Syrienkrise im Rahmen des Astana-Prozesses in Erwägung zu ziehen“, bekräftigte er. Lawrow: Die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran sind in der Endphase Russlands Außenminister sagte am Dienstag, dass die Gespräche über die Wiederbelebung des iranischen Atomabkommens in die Endphase eingetreten seien und dass die beiden Länder neue Dokumente vorbereiten würden, die eine neue Ebene der Zusammenarbeit abschließen. „Angesichts der Tatsache, dass wir uns auf dem letzten Weg zur Wiederaufnahme des Nuklearabkommens befinden, um Probleme im Zusammenhang mit dem iranischen Nuklearprogramm zu lösen, bin ich zuversichtlich, dass die Aussichten für dieses Abkommen noch dramatischer sind“, fuhr er fort. „Sowohl der Iran als auch Russland bereiten neue Dokumente vor, um eine neue Ebene der Zusammenarbeit zu formalisieren“, betonte Lovrov.