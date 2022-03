Charshanbe Suri - Die letzte Feier des Jahres

Am Abend des letzten Mittwochs im iranischen Kalenderjahr findet das Feuerfest (Fröhlicher Mittwoch) statt und springen über das Feuer alle Menschen, Jung und Alt. Sie sagen zum Feuer die Worte: „Oh, Chahrshanbe Suri; Meine Blässe für dich, deine Röte für mich.“

An dem Dienstag Abend vor dem persischen Neujahr wird das Feuerfest gefeiert. Es gibt einige verschiedene Rituale, die an diesem Tag durchgeführt werden und sie dienen der Reinigung des Körpers und Geistes.

Chaharschanbeh bedeutet Mittwoch und Suri Licht und auch Feuer. An diesem Tag wurde der Sieg des Lichtes über die Dunkelheit gefeiert.

Obwohl das Coronavirus sowohl für die iranische Nation als auch für die Nationen der Welt viele Probleme verursacht hat, erleben wir am Vorabend des Frühlings immer noch verschiedene Zeremonien in Übereinstimmung mit den Gesundheitsprotokollen.

Das schönste, größte und wichtigste iranische Fest ist das Frühlingsfest „Nowruz“ („der neue Tag“). Nowruz-Wurzel reicht mindestens in die Zeit der Achämeniden zurück. Der Beginn des iranischen Kalenderjahres fällt etwa mit dem 20./21. März zusammen.



Diese Feier begrenzt aber nicht auf dem Beginn des Neujahres, sondern vor dessen Beginn feiern die Iraner noch andere Zeremonien, wie zum Beispiel Charschanbe Suri (Fröhlicher Mittwoch).



Am Abend des letzten Mittwochs im iranischen Kalenderjahr findet das Feuerfest statt und es werden Lagerfeuer in verschiedenen öffentlichen Bereichen, in Gassen, vor Häusern und manchmal in Parks gezündet, und springen über das alle Menschen, Jung und Alt. Sie halten es bis zum nächsten Morgen am Brennen.

Chaharshanbe Suri ist das Symbol für Gesundheit, Licht und Reinheit für Iraner. Es wird geglaubt, dass das Ritual die Vernichtung der Missgeschicke und Übel und natürlich die Verwirklichung der Hoffnungen und Wünsche der Menschen für das nächste Jahr garantiert. Zudem war das Feuer den Alten eine heilige Sache. Iraner Meinung nach ist Feuer viertes Element der Schöpfung, deswegen feiern sie Chaharshanbe.

Gebräuche, Volksglauben und Traditionen dieses Abends sind nicht total von Iranern vergessen worden. Einige der wichtigsten sind aufgelistet:

*Ghashogh Zani

*Kuze-Shekani (Tonkrug brechen)

*Shaal-Andazi (Schalfallen)

*Gereh-Goshaee (Knoten zurücksetzen)