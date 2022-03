2. Gerichtsverhandlung über den Schadenersatz für das Martyrium von General Soleimani

Richter Salman Pourmoridi sagte zu Beginn der Gerichtssitzung: 'Gegenstand des Gerichts ist es, die Petitionen von 80 Fällen mit den Beschwerden von 2.575 Personen aus dem ganzen Land und 42 echten und legalen Angeklagten in diesem Fall zu prüfen.'

Die Angeklagten in diesem Fall sind Trump, Pompeo, das US-Finanzministerium und andere Personen, die an den Morden an Shahid Soleimani, Taremi, Shahrooz Mozaffari und Pourjafari beteiligt waren.

Er betonte: 'Die Ermordung von General Soleimani kann unter zwei strafrechtlichen und rechtlichen Aspekten verfolgt werden. Diese Abteilung befasst sich mit diesem Thema aus rechtlicher Sicht, da es sich um die Teheraner Abteilung der Abteilung für internationale Beziehungen handelt und dieses Gericht die universelle Zuständigkeit für globale Rechtsansprüche hat.'

Er fügte hinzu: '85 Millionen Iraner sind alle Hinterbliebene des Märtyrers Haj Qassem Soleimani, und alle Iraner haben die Möglichkeit, eine Petition bei der Abteilung 55 des Teheraner Gerichtshofs einzureichen, der der internationalen Zuständigkeit für Klagen gegen ausländische Regierungen unterliegt.'

Am Morgen des 3. Januar 2020 starben General Qassem Soleimani und sein Gefolge, darunter Abu Mahdi al-Mohandes, nach einem US-Drohnenangriff auf direkte Anweisung des damaligen Präsidenten Trump auf dem internationalen Flughafen Bagdad.

Beamte des Weißen Hauses verbanden die barbarische Tat mit rechtlichen Argumenten und der Verwendung lächerlicher Begriffe wie 'legitime Verteidigung', Gegenstand von Artikel 51 der UN-Charta, und 'präventive Verteidigung', um sie zu rechtfertigen und zu legitimieren.

Die schwache rechtliche Begründung der Vereinigten Staaten und die eklatante Verletzung der Regeln des Völkerrechts, insbesondere des Gewaltverbots und des Verbots terroristischer Handlungen, waren so eindeutig, dass internationale Reaktionen auf die Verurteilung dieses amerikanischen Verbrechens durch Anwälte und Politiker folgten.

Gemäß Artikel (2) Absatz (4) der Charta der Vereinten Nationen: 'Alle Mitglieder in ihren internationalen Beziehungen werden sich jeder Androhung von Gewaltanwendung, der Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines Staates oder in irgendeiner Weise, die mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbar ist, enthalten.'