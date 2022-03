Der Generalsekretär der Anti-Drogen-Zentrale reist nach Wien

Mohammad Reza Ghaebi, Leiter der Ständigen Vertretung der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen in Wien, erklärte: 'Eskander Momeni, Generalsekretär iranisches Anti-Drogen-Hauptquartiers, wird morgen früh in Wien eintreffen, um mit einer Delegation an der Jahrestagung der UN-Drogenkommission teilzunehmen.'

Dem Plan zufolge wird Momeni während einer Rede auf der Sitzung der Betäubungsmittelkommission Frau Ghada Vali, Generaldirektorin des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, treffen und ein gemeinsames Kooperationsdokument unterzeichnen.

Er wird auch multilaterale Treffen und Besuche mit relevanten UN-Beamten und bilaterale Treffen mit relevanten österreichischen Beamten haben.