Teheran (IRNA) - Zwei iranische Klettersportler haben die Quote für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften gewonnen, so dass die Anzahl der iranischen Quoten bei diesen Wettbewerben drei erreicht.

„Radin Foroughian“ in der Klasse Bouldering und „Reza Klasangian“ in der Lead-Klasse haben mit Zustimmung des Weltverbands des Sportkletterns (IFSC) die Quote der Kletterweltmeisterschaften 2022 gewonnen. Elnaz Rekabi hatte zuvor die Quote für diesen Wettbewerb gewonnen. Die Weltmeisterschaften 2022 finden vom 14. bis 16. Juli in den Vereinigten Staaten statt.