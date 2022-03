Bagheri und Mora treffen sich in Wien

In Wien fand ein bilaterales Treffen zwischen Ali Bagheri, Chefunterhändler der Islamischen Republik Iran, und Enrique Mora, Koordinator der Gespräche, statt. Diese gegenseitige Diskussion fand am Freitag statt, während die beiden Seiten auch am Donnerstagmorgen Gespräche führten.

Die iranische Delegation hielt auch Treffen und Telefongespräche mit anderen in Wien anwesenden Verhandlungsteams ab, um Wege zur Fertigstellung eines Textentwurfs für ein mögliches Abkommen zu prüfen.

Spitzenunterhändler aus Großbritannien, Deutschland und Frankreich verließen die österreichische Stadt für weitere Konsultationen in ihre Hauptstädte.

Iranisches Verhandlungsteam, Vertreter der Europäischen Union sowie Delegationen aus Russland und China sind in Wien, zusammen mit amerikanischen Teams, die nicht direkt an den Verhandlungen beteiligt sind, weil die USA im Mai 2018 aus dem Atomabkommen von 2015 ausgestiegen sind.

Vertreter aus dem Iran und der P4+1-Gruppe (Großbritannien, Frankreich, Russland, China sowie Deutschland) haben am 27. Dezember 2021 in Wien die achte Runde der Sitzungen der Gemeinsamen Kommission des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (JCPOA) gestartet, um die Wiederbelebung des Nuklearabkommens und Aufhebung der Anti-Iran-Sanktionen zu diskutieren.