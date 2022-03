'Killing the Eunuch Khan' geht zum Kerala Festival

The Killing the Eunuch Khan wird in der World Cinema-Sektion des 26. Kerala Film Festival gezeigt, das vom 17. bis zum 25. März in Kerala, Indien, stattfindet.

Kerala ist das zweite indische Festival, auf dem der Film gezeigt wird. Zuvor hatte das Goa Film Festival den Film in seine Wettbewerbssektion eingeladen.

Ebrahim Azizi, Vahid Rad, Misagh Zare, Iman Basim, Sara Mohammadi und Mahsima Kebari sind die Schauspieler in diesem Film.

Shahrzad Seifi ist der Produzentin dieses Films und Mohammad Atbaei ist verantwortlich für den internationalen Vertrieb des Films im Iranischen unabhängigen Unternehmen.