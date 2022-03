Das geheime Nuklearprogramm von Israel ist eine ernsthafte Bedrohung für Frieden und Sicherheit der Region

Teheran (IRNA) - Der Leiter der iranischen Ständigen Vertretung in Wien erklärte in Erwiderung auf die erfundenen Behauptungen des israelischen Regimes bei der Sitzung des Gouverneursrates: 'Das geheime Nuklearprogramm des israelischen Regimes ist eine ernsthafte und anhaltende Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region.

Mohammad Reza Ghaebi, Leiter der Ständigen Vertretung des Iran in Wien, reagierte auf die haltlosen Behauptungen des Vertreters des israelischen Regimes bei einer Sitzung des Gouverneursrates über die Umsetzung der IAEA-Schutzmaßnahmen im Iran und die Drohung, dass alle Optionen auf dem Tisch lägen. Er erklärte, dass das geheime Nuklearprogramm des israelischen Regimes eine ernsthafte und anhaltende Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region darstelle und das Regime seit seiner Gründung alle Arten von internationalen Verbrechen begangen habe. Er fügte hinzu: 'Die internationale Gemeinschaft hat durch zahlreiche Resolutionen und Entscheidungen wiederholt betont, wie wichtig es ist, dass Israel dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) beitritt und alle seine Nuklearanlagen unter die umfassenden Sicherheitsvorkehrungen der Internationalen Atomenergiebehörde stellt.' 'Israels Erwerb nuklearer Kapazitäten ist eine ernsthafte und anhaltende Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region. Das geheime Nuklearprogramm des israelischen Regimes steht jedoch unter keiner internationalen Aufsicht'., sagte Ghaebi.