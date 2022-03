Weißes Haus: Bei den Wiener Gesprächen geht es nur um das Atomabkommen mit Iran

New York (IRNA) - Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Saki, sagte, die USA und Russland arbeiteten gemeinsam an einem Atomabkommen und betonte, dass es bei den Gesprächen in Wien nur um das Atomabkommen mit dem Iran gehe.

„Bei den Gesprächen in Wien geht es um das Atomabkommen mit dem Iran“, antwortete eine Sprecherin des Weißen Hauses am Dienstagabend auf die Frage eines Journalisten, ob die USA und die europäischen Länder bei den Gesprächen in Wien über die Ukraine mit Russland sprechen würden. Im Einklang mit der Politik der Angst vor dem nuklearen Fortschritt des Iran und der Wiederholung der ständigen Behauptungen und trotz der Anerkennung der amerikanischen Geheimdienste, dass die nuklearen Aktivitäten des Iran nicht mit Atomwaffen vereinbar sind, behauptete sie, dass es bei den Wiener Gesprächen um den Nichterwerb von Atomwaffen durch den Iran ging. „Trotz unserer ernsthaften Besorgnis über den brutalen Angriff von Wladimir Putin auf die Ukraine glauben wir, dass die Vereinigten Staaten und Russland den Wunsch haben, den Iran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu erwerben“, fügte sie hinzu. Die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland sagte zuvor: „Russland versucht, seine Forderungen nach einem Atomabkommen mit dem Iran zu erhöhen, aber wir spielen nicht das „Let's Deal“-Spiel.“