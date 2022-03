Der iranische Tischtennis-Meister stirbt

Mahmud Rahmati, der Leiter der Jugend- und Sportabteilung von Boroujerd sagte: 'Babak Fattahi war ein wertvoller Boroujerdi-Athlet im Tischtennis, der in seiner Sportbilanz mehrere Welt-, Asien- und nationale Meisterschaften auf dem Gebiet der Spezialpatienten und Organtransplantationen gewann.'

Er erklärte: 'Fattahi starb letzte Nacht in einem Krankenhaus in Isfahan an einem Herzstillstand.'

Er gewann 2015 bei den 20. World Transplant Games in Argentinien die iranische Goldmedaille im Einzel-Tischtennis.