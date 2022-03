Iran und Usbekistan unterzeichnen ein gemeinsames Dokument über die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich

Am ersten Tag des offiziellen Besuchs von Ali Shamkhani in Usbekistan unterzeichneten die Sekretäre des Nationalen Sicherheitsrates beider Länder in Taschkent ein Dokument zur Organisation der Bildung einer gemeinsamen Sicherheitskommission zwischen Iran und Usbekistan.

Das von Viktor Makhmudov, Nationaler Sicherheitsberater des Präsidenten Usbekistans, unterzeichnete Dokument ebnet den Weg für eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Teheran und Taschkent im Kampf gegen Terrorismus, Extremismus, Drogenhandel und andere grenzüberschreitende organisierte Kriminalität.

Im Rahmen der Unterzeichnung dieses Dokuments wurde zwischen den beiden Ländern eine breite Palette von Geheimdienst- und Sicherheitskooperationen initiiert, und es finden jährlich Sitzungen der Gemeinsamen Sicherheitskommission statt, um die Ergebnisse der Zusammenarbeit in Teheran und Taschkent zu bewerten.

„Die Aktivierung regionaler Kapazitäten zur Schaffung dauerhafter Stabilität ist für die Entwicklung und Förderung der Politik der regionalen Zusammenarbeit in der dreizehnten Regierung notwendig“, schrieb Ali Shamkhani auf seinem Twitter-Account.

„Die Unterzeichnung des Dokuments zur Einrichtung einer gemeinsamen Sicherheitskommission zwischen den Regierungen der Islamischen Republik Iran und der Regierung der Republik Usbekistan ist ein wichtiger Schritt zur Intensivierung umfassender Beziehungen zwischen den beiden Ländern“, fügte er hinzu.