Iran verurteilt den israelischen Raketenangriff auf die Außenbezirke von Damaskus

Während Saeid Khatibzadeh den Familien dieser beiden Märtyrer sein Beileid aussprach, verurteilte er aufs Schärfste die kriminelle Tat, die auf der Aggression, Besetzung und Ermordung durch das zionistische Regime beruht.

Er versicherte, dass solch dreiste kriminelle Aktivitäten Israels nicht ungestraft bleiben würden, und betonte, dass es zu den Zielen der Widerstandsachse gehöre, das zionistische Apartheid-Regime für solche unmenschlichen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung berichtete das IRGC über den Märtyrertod von zwei Verteidigern heiliger Schreine in einem Vorort von Damaskus.