„Die Wiener Gespräche hängen von der US-Entscheidung ab“

„Die Wiener Gespräche haben in den letzten Wochen dank der Initiativen und des guten Willens des Iran erhebliche Fortschritte gemacht. Die Vereinbarung zwischen dem Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde, einen gemeinsamen Fahrplan zur Lösung der verbleibenden Probleme zu erstellen, ist ein Beweis für diesen Anspruch“, fügte diese Quelle hinzu.

„Das amerikanische Team hat den Prozess der Erzielung einer guten Einigung verzögert, indem es politische Entscheidungen verlangsamt hat“, gab diese Quelle bekannt.

Das amerikanische Team in Wien wartet ebenfalls darauf, die notwendigen Anweisungen zu den verbleibenden Fragen zu erhalten. Die Einigung in Wien ist heute mehr nötig als alles, was eine Reaktion der USA auf den Vorschlag erfordert.

In Wien hat die achte Gesprächsrunde begonnen, bei der die Teilnehmer einen Textentwurf des Abkommens fertigstellen und über einige strittige Punkte entscheiden.

Ali Bagheri, ein hochrangiges Mitglied des Verhandlungsteams der Islamischen Republik Iran, der gestern nach Teheran zurückgekehrt war, um die Beratungen fortzusetzen, wird heute Morgen (Mittwoch) nach Wien zurückkehren, um die Gespräche fortzusetzen.

Trotz erheblicher Fortschritte bei den Verhandlungen bleiben wichtige Fragen offen, und es wurde noch keine endgültige Einigung erzielt, und es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt dafür.

Eine endgültige Einigung wird nur mit den notwendigen politischen Entscheidungen der westlichen Parteien, insbesondere Washingtons, möglich sein.