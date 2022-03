Gharibabadi kritisiert die Immunität, die die westlichen Länder MEO gewähren

In einem Brief an den UN-Generalsekretär, den UN-Hochkommissar für Menschenrechte, den Präsidenten des Menschenrechtsrates, die Präsidenten des Rates, der Kommission und des Europäischen Parlaments kritisierte Kazem Gharibabadi am Dienstag die von westlichen Ländern gewährte Immunität an die kriminelle und terroristische Gruppe MKO.

Gharibabadi erklärte: Die Islamische Republik Iran ist nach dem Sieg der Revolution bis heute eines der größten Opfer des Terrorismus und eine Brutstätte in- und ausländischer Terrorgruppen.

Inzwischen wurden die meisten Attentate, die Beispiele für Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, von einer terroristischen Gruppe MKO im Iran verübt.

In einem anderen Teil des Schreibens verwies der Sekretär des Menschenrechtshauptquartiers auf die Verbrechen der MKO gegen die Menschen in der Region, einschließlich Irak und Syrien.

'Nachdem sich die Truppen der MKO im Irak niedergelassen hatten, verübten sie in Zusammenarbeit mit Saddams Regime weitverbreitete Verbrechen gegen verschiedene ethnische Gruppen im Land, darunter Schiiten und Kurden.'

Er fügt hinzu: 'Eine duale Sicht auf die Frage der Menschenrechte, sie als Werkzeug zu betrachten und eine Gruppe zu unterstützen, deren Hände seit Jahren mit dem Blut Tausender von Menschen befleckt sind und deren Hass in den Herzen der Iraner institutionalisiert ist, ist überhaupt nicht akzeptabel.'