Der iranische Noura-Impfstoff erhält eine Notfallgenehmigung

„Die Food and Drug Administration hat die Zulassung für die Verwendung des Noora-Impfstoffs als Auffrischimpfung erteilt“, sagte Daraei.

„Noura“ ist der sechste im Iran hergestellte Impfstoff, der die Zulassung für den Notfall erhalten hat.

Die Baqiyatallah University of Medical Sciences, die dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) angegliedert ist, hat den Noura-Impfstoff gegen das Coronavirus vorgestellt.

Die Ärzte und Forscher der Forschungsabteilung der Universität haben in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Imam Hossein University 16 Monate lang den Noura-Impfstoff entwickelt, der am 27. Juni in die klinische Phase gehen wird.