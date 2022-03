Die endgültige Einigung in Wien hängt von der Entscheidung des Westens ab

Eine endgültige Einigung ist nur mit den notwendigen politischen Entscheidungen der westlichen Parteien möglich.

Die Wiener Gespräche haben in den letzten Tagen einen Punkt erreicht, an dem die westlichen Länder den Weg für ein gutes Abkommen ebnen müssen.

Ali Bagheri, der Leiter des Verhandlungsteams unseres Landes, wird zusammen mit anderen Experten intensive Treffen und Gespräche in Form von bilateralen und multilateralen Treffen mit der 4+1-Gruppe führen, um die nationalen Interessen des Iran zu verteidigen.

Das zionistische Regime begann seine Bewegungen in Wien in den letzten drei Wochen aufgrund des bedeutenden Fortschritts der Verhandlungen.

Die Beamten des Regimes setzten ihre Aktivitäten fort, indem sie wiederholte und unbegründete Erklärungen abgaben und behaupteten, nukleare Teilchen entdeckt zu haben.

Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, sagte gegenüber Reportern in Wien nach seiner Rückkehr aus Teheran: „Wir führen gute Gespräche im Iran und eine gemeinsame Erklärung mit der Atomenergieorganisation des Iran skizziert zukünftige Schritte in dieser Angelegenheit.“

Die Verhandlungsführer der drei europäischen Länder verlassen Wien für kurze Zeit in Richtung ihrer Hauptstädte, um die Außenminister ihrer Länder zu informieren, und werden in Kürze in die österreichische Hauptstadt zurückkehren, um die Verhandlungen fortzusetzen.

Europäische Parteien, die in die Hauptstädte gereist sind, um politische Entscheidungen zu treffen, sollten so schnell wie möglich nach Wien zurückkehren, um die Gespräche abzuschließen.

Die Islamische Republik Iran war von Beginn der Gespräche an bereit, eine gute, verlässliche und dauerhafte Einigung zu erzielen.

Trotz erheblicher Fortschritte bei den Verhandlungen bleiben wichtige Fragen offen, und eine endgültige Einigung wurde noch nicht erzielt.