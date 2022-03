Yazd (IRNA) - Ayatollah Gahramani, Direktor für Öffentlichkeitsarbeit an der Shahid Sadugi University of Medical Sciences von Yazd, sagte, die Provinz habe in diesem persischen Jahr den ersten Platz im Land in Bezug auf die Zahl der Organspenden eingenommen.

Er erklärte am Montag, dass dieses Jahr in dieser Provinz 50 Organe gespendet worden seien. „In diesem Jahr wurden in Yazd 18 Lebertransplantationen durchgeführt. In den vergangenen drei Jahren gehörte die Provinz Yazd zu den drei führenden Provinzen im Bereich der Organspende“, fügte er hinzu.