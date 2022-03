Iran exportierte 3 Ladungen Diesel in asiatische Länder

Jalil Salari sagte heute Nachmittag (Sonntag, 6. März) am Rande der Unterzeichnungszeremonie der Absichtserklärung zur Finanzierung der Pars-Ölproduktpipeline: 'In der Diskussion um Produktexporte wurden bereits Kapazitäten geschaffen, aber unser Fokus liegt auf der Deckung des heimischen Bedarfs und der sicheren Lagerung, insbesondere in der kalten Jahreszeit.'

Er fügte hinzu: 'In diesem Monat und seit Ende letzten Monats transportieren drei Schiffe Diesel von heimischen Raffinerien in asiatische Länder.'

'Angesichts der Prognosen steigender Kraftstoffpreise liegt unser Interesse und Fokus darauf, die Kraftstoffspeicherung im aktuellen Kontext zu diskutieren und Exporte in die Zukunft zu verschieben', sagte er.

Salari fuhr fort: 'Es wurden die notwendigen Prognosen für die Lagerung des für den Beginn des neuen Jahres erforderlichen Kraftstoffs erstellt, und die notwendigen Planungen für die Hauptleitungen und Kanäle in der Diskussion über die Lieferung von Nowruz-Benzin wurden durchgeführt.'