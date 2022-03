Das erste Gemeinschaftsgebet ohne soziale Distanz findet in Masjid al-Haram und Masjid al-Nabi statt

Teheran (IRNA) - Nach der Aufhebung der sozialen Distanz in Saudi-Arabien erlebten die Masjid al-Haram in Mekka und die Masjid al-Nabi in Medina am Sonntag erstmals nach der Corona-Epidemie ein Gemeinschaftsgebet ohne soziale Distanz, begleitet von einer Maske.

Die Videos, die von Aktivisten in den sozialen Medien gepostet wurden, zeigen Gläubige, die immer noch an der Verwendung von Masken festhalten. Das saudische Innenministerium hat am Samstag die Aufhebung der Corona-Abschreckungsmaßnahmen und Beschränkungen in Saudi-Arabien angekündigt. Das Innenministerium hat außerdem beschlossen, das Problem der sozialen Distanzierung an allen Orten und Aktivitäten zu beenden, und saudische Bürger müssen an offenen Orten keine Masken tragen. Das Ministerium teilte außerdem mit: „Die Reisende, die nach Saudi-Arabien einreisen, müssen kein negatives PCR-Testergebnis mehr vorlegen.“ Seit Beginn der Corona-Epidemie haben sich in Saudi-Arabien 747.119 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, davon sind 726.876 wieder genesen. Bisher wurden im Land 61.405.000 Dosen Corona-Impfstoff injiziert.