Amir Abdollahian: Wir begrüßen die Aufnahme bilateraler Beziehungen zu Saudi-Arabien

In einem Interview mit IRNA antwortete Hossein Amir Abdollahian auf eine Frage zu den iranisch-saudischen Beziehungen und die jüngsten Bemerkungen eines hochrangigen saudischen Beamten: 'Die Beziehungen der Islamischen Republik Iran zu Saudi-Arabien wurden aufgrund der Entscheidung Riads abgebrochen.'

Er fügte hinzu: 'Diese Beziehungen waren jedoch in den vergangenen Jahren nahezu konstant und wurden von der Einladung des Iran begleitet, die Beziehungen zu verbessern.'

Der iranische Außenminister betonte weiter: 'Wir haben in einigen Fragen in der Region unterschiedliche Ansichten und Herangehensweisen, aber die Beilegung des Streits durch die Parteien kann den Interessen beider Nationen sowie befreundeten und brüderlichen Ländern dienen.'

Er beschrieb die jüngsten Äußerungen eines hochrangigen saudischen Beamten als Zeichen des neuen Wunsches Riads, die bilateralen Beziehungen voranzutreiben, und sagte: 'Wir begrüßen das.'