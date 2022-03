'The Recess' beim amerikanischen Filmfestival

Teheran (IRNA) - Der Kurzfilm 'The Recess' von Navid Nikkhah Azad wird an der 12. Green Bay Film Festival in den Vereinigten Staaten teilnehmen.

Der Kurzfilm 'The Recess' unter der Regie von Navid Nikkhah Azad wird bei siener 80. Weltbeteiligung in der Wettbewerbssektion des 12. Green Bay Film Festival gezeigt. The Recess hat an achtzig internationalen Festivals teilgenommen, darunter Oscar-prämierte Festivals, FIAPF und Goya Awards, und hat 11 internationale Preise gewonnen. Mojan Kurdi als Sahar, Reyhaneh Nabiyan als Tahora, Niloufar Shokouhinia als Aida und Ghazal Khalili als Sara sind die Darstellerinnen dieses Kurzfilms. Das zwölfte American Green Bay Film Festival begann am 1. Februar und dauert bis zum 6. März.