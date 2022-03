Portugiesisches Magazin: Millionär Taremi im Strafraum

Das renommierte portugiesische Magazin 'Record' schrieb in einem Artikel, dass 'Mehdi Taremi' in seiner zweiten Saison in Porto zu einer der tragenden Säulen des Teams geworden ist: 'Dieser Stürmer vernachlässigt niemals den gegnerischen Strafraum.'

Taremi hat in seiner dritten Saison in der portugiesischen Premier League 14 Tore erzielt.

Record stellte fest: 'Einen Elfmeter zu schießen und ihn in ein Tor zu verwandeln, ist eine Lotterie', und schrieb weiter: 'Die Wahrheit ist, dass Mehdi Taremi als 'Millionär' angesehen werden kann, weil er im Strafraum glänzt.'

Der Stürmer der iranischen Fußballnationalmannschaft wechselte vor drei Saisons in die portugiesische Premier League und ging zu Rio Ave, und nach einem erfolgreichen Jahr in dieser Mannschaft wechselte zum großen und angesehenen Verein Porto.