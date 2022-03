Teheran (IRNA) - Die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Bukarest, Rumänien, hat in einer Erklärung an in der Ukraine lebende iranische Landsleute, die in unser Land zurückkehren wollen, die Bedingungen und die Art und Weise der Rückkehr erläutert.

„Gemäß den getroffenen Vereinbarungen wird der Charterflug Rumänien-Teheran am Sonntag (6. März 2022) um 20:30 Uhr vom Flughafen Bukarest durchgeführt“, hieß es in dieser Erklärung. Derzeit ist dies der einzige Charterflug von Rumänien nach Teheran.