Die jüngsten Bemühungen des zionistischen Regimes, eine mögliche Einigung zu verhindern

Die Delegationen und Verhandlungsführer sind aktiver und verbringen arbeitsreiche und herausfordernde Tage damit, den Text des Abkommensentwurfs fertigzustellen.

Ali Bagheri, der Chefunterhändler unseres Landes, traf sich gestern Abend mit den Leitern der Verhandlungsdelegationen der drei europäischen Länder.

Der Leiter des britischen Verhandlungsteams twitterte, das Treffen sei konstruktiv gewesen und sagte, dass dieser effektive Dialog uns helfen würde, die Ziellinie zu erreichen.

Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, reiste gestern Abend ebenfalls nach Teheran, um technische und aktuelle Fragen zwischen dem Iran und der IAEO zu erörtern und sich zusätzlich mit Beamten in Teheran zu beraten.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) kündigte in ihrem jüngsten Bericht über das friedliche Nuklearprogramm des Iran an, dass sich der Gehalt an zu 60 Prozent angereichertem Uran im Iran fast verdoppelt habe.

Der Leiter der iranischen Mission in Wien sagte auch zum neuen Bericht des Generaldirektors der Atomenergiebehörde nach der Veröffentlichung dieses Berichts: „Relevante Informationen werden der IAEA erst dann zur Verfügung gestellt, wenn der Iran die Umsetzung des Nuklearabkommens wieder aufnimmt.“

Naftali Bennett sprach vor dem Besuch im Iran mit Rafael Grossi, dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde.

Bennett hat die Position des zionistischen Regimes bezüglich der Wiener Gespräche und des iranischen Nuklearprogramms in der IAEO dargelegt.

Die Verhandlungsführer aus den drei europäischen Ländern werden Wien verlassen, um ihre Außenminister über die Gespräche zu informieren und schließlich eine politische Entscheidung zu den angesprochenen Themen zu treffen.

Ali Bagheri und das iranische Verhandlungsteam bleiben in Wien, während die Top-Unterhändler der drei europäischen Länder in ihre Hauptstädte zurückkehren.

In den letzten Tagen haben europäische Verhandlungsführer versucht, Druck auf die Verhandlungsführer unseres Landes auszuüben und den Iran davon abzubringen, seine rationalen Forderungen in Wien zu verfolgen.

„Wir sind bereit, ein gutes und sofortiges Abkommen abzuschließen“, sagte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian gestern in einem Telefongespräch mit dem Hohen Vertreter der EU, Josep Borrell.

„Unsere Delegation wird weiterhin hart daran arbeiten, eine endgültige und gute Einigung zu erzielen. Ich bin bereit, in Wien zu sein, wann immer die westlichen Seiten unsere verbleibenden und angekündigten roten Linien akzeptieren“, fügte er hinzu.

Die achte Verhandlungsrunde hat in Wien begonnen, und die Teilnehmer waren damit beschäftigt, ein Abkommen zu entwerfen und einige strittige Punkte zu entscheiden.