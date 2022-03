Homa-Sonderflug zum Transport von Iranern aus Rumänien

'Hossein Jahani', Generaldirektor für Öffentlichkeitsarbeit der Fluggesellschaft 'Homa', gab bekannt: 'Angesichts der Tatsache, dass viele iranische Studenten und andere in der Ukraine lebende Landsleute in Rumänien angekommen sind, ist die Fluggesellschaft der Islamischen Republik Iran 'Homa' bereit, einen Sonderflug durchzuführen, um sie zu überführen.'

Er fügte hinzu: 'Nach der notwendigen Koordinierung zwischen der Zivilluftfahrtbehörde und der rumänischen Zivilluftfahrtbehörde und dem Einholen der erforderlichen Genehmigungen wurde die notwendige Planung für den Sonderflug durchgeführt.'

'Das Flugzeug wird am Samstag, den 5. März mit der Flugnummer 5392 um 23:10 Uhr vom Flughafen Imam Khomeini abfliegen und um 01:20 Uhr (Ortszeit) am Flughafen Bukarest landen.', sagte er.

Zuvor hat Botschaft der Islamischen Republik Iran in Rumänien in einer Erklärung bekanntgegeben, dass iranische Staatsbürger mit Wohnsitz in der Ukraine, die beabsichtigen, über Moldawien (Ukraine-Moldawien-Rumänien) nach Rumänien einzureisen, über die rumänischen Konsularbüros in Chisinau, Cernauti, Cahul, Balti und die moldauischen Grenzübergänge nach Moldawien einreisen können um ein rumänisches Transitvisum zu erhalten.