Die letzte Station der Wiener Gespräche und ein paar Schritte zu einer endgültigen Einigung

In den letzten Stunden wurde in Wien über das Erreichen eines endgültigen Abkommens zwischen den P4 + 1 und dem Iran diskutiert, aber die überwiegende Mehrheit der Delegationen in Wien räumt ein, dass Schlüsselfragen noch nicht gelöst wurden und noch wenige Schritte übrig sind um die Ziellinie zu erreichen.

'Wir befinden uns fast in einer sehr letzten Phase und haben die Gespräche praktisch abgeschlossen', sagte Mikhail Uljanow, Russlands Chefunterhändler, gestern Abend gegenüber IRNA, nachdem er getwittert hatte, dass die Gespräche zu Ende gehen würden.

Stunden später twitterte Stephenie Al-Qaq, die hochrangige britische Unterhändlerin, auf Persisch: 'Wir sind einer Einigung sehr nahe. Alle Seiten haben unter der Leitung von EU-Koordinator Enrique Mora konstruktiv verhandelt, und jetzt müssen wir einige letzte Schritte unternehmen.'

Kurz darauf twitterte Enrique Mora, der Koordinator der Gespräche, zur Unterstützung der Kommentare und erklärte, dass einige damit zusammenhängende Fragen noch offen und die Gespräche noch nicht beendet seien.

Er fügte hinzu: 'Wir befinden uns in der Endphase der Wiener Gespräche, aber einige damit zusammenhängende Fragen sind noch offen, und der Erfolg bei solch komplexen Verhandlungen ist nie garantiert.'

Tatsächlich bleibt in den Gesprächen die verbleibende Frage der Bevorzugung der abschließenden Bewertung der Verhandlungsdelegationen, die sie nun daran gehindert hat, die Ziellinie zu erreichen.

Gegenwärtig sind die verbleibenden Fragen Teil der Kampagne der Trump-Regierung, maximalen Druck auf den Iran auszuüben, um JCPOA zu zerstören, dessen Verabschiedung politische Entscheidungen des Weißen Hauses erfordert.

Jüngsten Berichten zufolge wurde ein Textentwurf des Abkommens vorbereitet, aber der Westen hat seine politische Entscheidung noch nicht getroffen.

Während der Verhandlungen in den letzten Monaten hat der Iran die Logik, den Grund und die Lösung der verbleibenden Probleme für den Westen geklärt.

Aus dieser Sicht befinden sich die Verhandlungen an einem Punkt, an dem für die Vereinigten Staaten und Europa keine Unklarheit über die Position des Iran besteht und eine endgültige Einigung auf die politischen Entscheidungen der anderen Seite wartet.

Der Sprecher des Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, betonte, dass die Rhetorik und der Bluff des Weißen Hauses in der Vergangenheit nicht funktioniert hätten und dass eine Einigung vollständig verfügbar sei, wenn Washington sich entscheide.