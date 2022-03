Politische Entscheidungen in Wien, den maximalen Druck zu kompensieren

Wien (IRNA) - Die Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen in Wien sind an einem Punkt angelangt, an dem der Westen seinen wahren Willen zeigen muss, die rechtswidrigen Handlungen der Trump-Regierung zu kompensieren und die verbleibenden Probleme zu lösen, die Teil des Projekts zur Zerstörung des JCPOA sind, um eine endgültige Vereinbarung zu erreichen.

Die Gespräche haben wichtige Punkte erreicht, und laut dem leitenden russischen Verhandlungsführer ist es nur noch eine Minute bis zur Ziellinie. „Wir sind der Ziellinie sehr nahe, aber einige Probleme müssen noch gelöst werden. Diese Fragen können jederzeit gelöst werden, gefolgt von einer Sitzung der Gemeinsamen Kommission des JCPOA zur Genehmigung der endgültigen Vereinbarung“, sagte Mikhail Ulyanov, Leiter des russischen Verhandlungsteams, gegenüber Reportern. Die verbleibenden Probleme sind Teil der roten Linien des Iran und tatsächlich Teil der Kampagne des maximalen Drucks der Trump-Regierung gegen den Iran, um das Atomabkommen zu zerstören. In der Zwischenzeit erfüllten nicht die europäischen Länder die legitimen Erwartungen des Irans, das Abkommen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Heutzutage, wo die Gespräche an den politischen Willen des Westens gebunden sind, greifen sie, anstatt politische Entscheidungen zu treffen, auf Medien und Propagandataktiken zurück, um den Iran von seinen Positionen abzubringen. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO), Rafael Grossi, kommentierte gestern ebenfalls, dass verschiedene Konsultationen mit dem Iran zur Beilegung von Sicherheitsstreitigkeiten im Gange seien. Die Logik der Islamischen Republik Iran und ihre Positionen basieren auf den akzeptablen Prinzipien der anderen Seite und haben einen sehr guten Rahmen für die Fortsetzung der Gespräche geschaffen. Die Islamische Republik Iran betont, dass das endgültige Abkommen Wachsamkeit und einen ausgewogenen Ansatz erfordert, um den letzten Schritt zu tun.