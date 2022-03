Iraner sind freiwillig in der Ukraine geblieben

„Die erste und zweite Phase des iranischen Rückzugs aus der Ukraine sind fast abgeschlossen, und wir befinden uns jetzt in einer Phase, in der eine Reihe von Iranern in verschiedenen Städten dieses Landes bleiben“, erklärte Saeid Khatibzadeh am Mittwoch.

„Wir haben alle in der Ukraine lebenden Iraner ermutigt, die Ukraine zu verlassen und nicht mehr in verschiedenen Städten zu bleiben. Aufgrund der Tatsache, dass wir von verschiedenen Grenzen Rumäniens, Polens, Moldawiens und Ungarns und den meisten Grenzen berichten, ist der Verkehr langsam“, fügte er hinzu.

„Die anfängliche Krise um die Iraner ist fast vorbei und wir bereiten jetzt einen weiteren Flug für Freitag vor“, betonte er.

Das erste Flugzeug mit in der Ukraine lebenden iranischen Studenten aus Polen kam gestern (Dienstag) am Flughafen Imam Khomeini an.

Der Flug wurde durchgeführt, um in der Ukraine lebende iranische Landsleute in das Land zurückzubringen, und 100 in der Ukraine lebende Studenten und Landsleute wurden über Polen in das Land zurückgebracht.