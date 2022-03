Die Regierung strebt aktiv eine Aufhebung der Sanktionen an

Während er die Fortsetzung der Interaktion mit den Medien betonte, fügte Hossein Amir Abdollahian, dass in der Regierung die Frage der Neutralisierung und Aufhebung von Sanktionen aktiv verfolgt und Anstrengungen unternommen werden, um die Auswirkungen der Maßnahmen, Initiativen und Bestrebungen der Regierung im Leben der Menschen zu sehen.

Er präsentierte zudem einen Bericht über die jüngsten Entwicklungen der Nukleargesprächen in Wien.

Unter Bezugnahme auf die Entwicklungen in der Ukraine erläuterte er die Herangehensweise der Islamischen Republik Iran an diese Krise sowie die Maßnahmen und Folgemaßnahmen des Außenministeriums in Bezug auf iranische Bürger in diesem Land.