Iran und Katar diskutieren jüngste Entwicklungen in der Region

Der katarische Außenminister Scheich Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani hat heute (Mittwoch) mit dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hussein Amir Abdollahian, telefoniert, um die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu erörtern.

Das katarische Außenministerium kündigte an, in dem Telefongespräch seien die jüngsten Entwicklungen in der Region und die Wiener Gespräche sowie Fragen von beiderseitigem Interesse erörtert worden.

Doha hatte zuvor einen Plan vorgeschlagen, um die Ansichten zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten und Teheran mit den Golfstaaten einander anzunähern.

Zuvor im 27. Januar hatte sich der stellvertretende ministerpräsident und Außenminister Katars Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani in Teheran mit Hossein Amir Abdollahian, dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, getroffen.