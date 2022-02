'Four of Five' wird für das italienische Festival ausgewählt

Teheran (IRNA) - Der Kurzfilm 'Four of Five', geschrieben und inszeniert von Bahar Tofighi, nimmt am 17. Internationalen Kurzfilmfestival Dichi Minotti in Italien teil.

Das Dichi Minotti International Short Film Festival, oder Ten Minutes, wurde 2005 von Indie Gosta gegründet. Es hat sich schnell zu einem der wichtigsten Kurzfilmevents in Italien entwickelt. Was dieses Festival einzigartig macht, ist, dass es eine echte Schule für junge Künstler ist, die der Welt des Kinos näher kommen wollen. Borna Etemadi, Omid Salimi, Namira Hafizi, Mohammad Hossein Mohammadian und Yasman Hamzehpour haben Rollen in dem Kurzfilm „Four of Five“ gespielt. In der Inhaltsangabe des Kurzfilms heißt es: 'Mehrere Freunde sind auf dem Rückweg von einer Reise, die in einem geografisch-zeitlichen Kreislauf feststeckt, aber nur einer von ihnen merkt es.