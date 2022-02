Einführung von 4 neuen wissensbasierten iranischen Exportbasen im Ausland

Das sagte Marzieh Shavardi am Montag in einem Interview mit IRNA: 'Im Jahr 1400 richtete der Fonds für Innovation und Wohlstand Dauerausstellungen oder Stützpunkte im Ausland ein, um wissensbasierten Unternehmen den Eintritt in internationale Märkte zu erleichtern.'

Sie fügte hinzu: 'Zum Beispiel wurden diese Stützpunkte in den irakischen Ländern in der Stadt Karbala mit der Präsenz von 20 wissensbasierten Unternehmen und in Armenien mit 6 Unternehmen eingerichtet.'

Ihm zufolge wurden in diesem Jahr 15 Unternehmen in der Türkei gegründet, denen es gelungen ist, in dieses Land zu exportieren und eine Produktionslinie zu eröffnen.

Shavardi fuhr fort: 'Auch in Afghanistan wurden 23 Unternehmen , in Kenia 10 Unternehmen und in China 12 Unternehmen mit Unterstützung des Innovation and Prosperity Fund gegründet.'