Der Abkommensentwurf ist fertig und die USA müssen über drei Punkte entscheiden

Zu den Bemühungen, in der Ukraine lebende Iraner aus dem Land auszuweisen, erklärte Saeid Khatibzadeh: „Die Sorgen der in der Ukraine lebenden Iraner und Studenten sind durchaus verständlich.“

„In den letzten Tagen vor dem Krieg, unmittelbar nach Kriegsbeginn, wurden von unserer Botschaft in der Ukraine und einigen anderen Organisationen in der Ukraine große Anstrengungen unternommen, und eine beträchtliche Anzahl von Iranern verließ die Region“, fügte er hinzu.

„Wir brachten die Iraner aus den Kriegsgebieten in sicherere Gebiete im Osten und versuchten, die Grenze nach Weißrussland zu überqueren. Die Autos mit der Flagge unseres Landes warten auf die Überführung iranischer Staatsbürger in das Land an der Grenze zwischen der Ukraine und Polen“, betonte er.

„Wir haben über den Dialog zwischen Russland und der Ukraine gesprochen, der ernsthaft auf der Tagesordnung stehen soll, um den Konflikt zu beenden. Es gibt eine politische Lösung für die Ukraine-Frage“, fuhr er fort.

Zu den Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Wiener Gespräche sagte Khatibzadeh: „Auf dem Gebiet der Diplomatie gibt es keinen Zusammenhang zwischen dem Ukraine-Krieg und den Wiener Gesprächen.“