In der Ukraine lebende Iraner können Bulgarien mit dem Auto durchqueren

Laut IRNA gab die iranische Botschaft in Sofia am Sonntagabend eine Erklärung ab, in der es heißt: „Nach der Abstimmung mit den bulgarischen Behörden haben die Landsleute, die die Ukraine verlassen haben und über die rumänischen Grenzübergänge (15-tägiger Aufenthalt in Rumänien) nach Rumänien eingereist sind, (insbesondere Landsleute, die mit einem Privatfahrzeug reisen), wenn sie beabsichtigen, über Bulgarien und die Türkei in den Iran zu reisen, können sie mit demselben Stempel und ohne ein bulgarisches oder rumänisches Visum nach Rumänien einreisen.“

„Iraner, die mit einem Auto mit ukrainischem Kennzeichen nach Bulgarien einreisen wollen, müssen neben dem rumänischen Einreisestempel im Reisepass auch über einen Autoausweis (Autodokument) und eine internationale Autoversicherung (Green Card, Führerschein) verfügen“, gab die iranische Botschaft bekannt.

„Die iranische Botschaft in Sofia hat die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um den Verkehr zu erleichtern und konsularische Dienstleistungen anzubieten“, hieß es in dieser Erklärung.