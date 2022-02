Iranischer Karikaturist gewinnt den ersten Preis der syrischen Cartoon-Ausstellung

Leiter des Islamischen Kultur- und Beratungsbüros der Stadt Nahavand gab bekannt, dass Ehsan Cheraghi Iranshahi, ein Künstler aus dieser Stadt, den ersten Preis bei der Internationalen Ausstellung syrischer Cartoons erhalten hat.

Amir Boheiraei sagte am Sonntag: 'Diese Ausstellung wurde in Erinnerung an den verstorbenen syrischen Künstler und Komiker Nihad Kalaei in zwei Teilen Gesicht und Thema in Damaskus abgehalten.'

Ihm zufolge nahmen Künstler aus mehr als 73 Ländern an dieser Ausstellung teil, und der Nahavandi-Künstler Ehsan Cheraghi gewann den ersten Titel.

Boheiraei fügte hinzu: Cheraghi Iranshahi ist einer der geschmackvollen und prominenten Künstler der Stadt, der während seiner jahrelangen künstlerischen Tätigkeit viele Titel und Ehrungen für die Stadt Nahavand erringen konnte.