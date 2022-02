Uljanow: Wir warten auf Bagheris Rückkehr, um den Deal abzuschließen

Michail Uljanow twitterte: Mitglieder des Nuklearabkommens (außer Iran) und die US-Delegation haben heute im Rahmen der Wiener Gespräche informelle Konsultationen abgehalten.'

Er schrieb weiter: 'Wir warten auf die Rückkehr von Ali Bagheri Kani, dem iranischen Chefunterhändler von Teheran nach Wien, um die Vereinbarung zur Rückkehr nach JCPOA abzuschließen.'

Die Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen in Wien haben in den letzten Tagen ein kritisches Stadium erreicht und stehen nach Angaben der Verhandlungsführer in Wien kurz vor dem Abschluss, und in Wien werden diplomatische Treffen und Gespräche zur Aufhebung der harten Sanktionen fortgesetzt.