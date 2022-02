Iran unter 10 Ländern, die Coronavirus-Impfstoff produzieren

Dr. Alireza Biglari sagte Reportern am Rande der Nationalen Konferenz über Coronavirus, Sicherheit und Gesundheit, die in der Konferenzhalle des Pasteur Institute des Iran stattfand: 'Der Iran konnte in die verschiedenen Plattformen und Methoden zur Herstellung des Coronavirus-Impfstoffs eintreten, und in diesem Bereich war es erfolgreich, was das große Wachstum und die Förderung des Landes auf dem Gebiet der Impfstofftechnologie widerspiegelt.'

Er fügte hinzu: 'Heute können unsere Landsleute sicher sein, dass, wenn eine zusätzliche dritte und vierte Dosis benötigt wird, eine Gruppe fähiger iranischer Impfärzte dieses Produkt herstellen und den Menschen zur Verfügung stellen kann.'

Ihm zufolge ist der PastoCovac-Impfstoff sehr sicher und wirksam, und die sehr beeindruckenden Testergebnisse wurden in den renommiertesten wissenschaftlichen Zeitschriften der Welt akzeptiert, die bald der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Er sagte: 'Aufgrund der fast zwei Jahre seit der Diagnose der ersten Coronavirus-Fälle im Land war es notwendig, die Auswirkungen von COVID-19 auf die Gesellschaft, insbesondere seine Rolle für die Gesundheit der Menschen, Wege zur Vorbeugung und Bekämpfung, Behandlung der Krankheit und Impfung genau zu untersuchen.