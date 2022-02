Iranische Studenten, die in der Ukraine studieren, können ihr Studium im Iran fortsetzen

„Aufgrund der Krise in der Ukraine und der Probleme der Studenten, ihre Ausbildung fortzusetzen, können iranische Studenten, die in der Ukraine studieren, ihr Studium an inländischen Universitäten fortsetzen“, erklärte Ardavan Arzhang.

„Wenn sich Studenten für ein Studium an iranischen Universitäten bewerben, können sie ihre Bewerbung gemäß den getroffenen Vereinbarungen einreichen“, fügte er hinzu.

„Diese Studenten sind jetzt in vollkommener Gesundheit und Sicherheit und werden mit den getroffenen Maßnahmen in den kommenden Tagen mit Sonderflügen in das Land gebracht“, stellte er fest.