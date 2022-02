Teheran (IRNA) - Der Botschafter der Islamischen Republik Iran in der Ukraine sagte: „Am Samstag verließen mit den Bemühungen des Botschaftspersonals etwa hundert iranische Studenten den Bahnhof von Kiew in Richtung der Grenzstädte in der Westukraine.“

„Wenn die Regeln des Kriegsrechts in der Ukraine es zulassen, wird morgen (Montag) eine weitere Gruppe von Studenten das Land verlassen“, schrieb Manouchehr Moradi auf seinem Twitter-Account. Er kündigte zuvor seine Anwesenheit am Kiewer Bahnhof und die Prüfung der Bedingungen für die Ausreise iranischer Staatsbürger an die Westgrenzen der Ukraine an.