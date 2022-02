Irans Botschaft in Budapest gibt eine Erklärung ab, iranischen Landsleuten zu helfen

Unser Außenminister Hossein Amir Abdolhian führte ein Telefongespräch mit dem ungarischen Außenminister mit dem Ziel, unseren lieben iranischen Landsleuten zu helfen und ihnen die Möglichkeit zu geben, schneller über das Territorium Ungarns in unser Land zurückzukehren.

„Dementsprechend kündigten die ungarischen Behörden, während sie ihre Bereitschaft ankündigten, den iranischen Landsleuten bei der Rückkehr in das Land zu helfen, an, dass alle iranischen Staatsbürger ohne die Notwendigkeit eines ungarischen Visums nach Ungarn einreisen können“, hieß es in dieser Erklärung.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeid Khatibzadeh, sagte am Samstagabend in einer Fernsehrede: „Eine kleine Anzahl von Iranern bleibt in Kiew, die in sichere Gebiete umgesiedelt wurden. Bisher wurden keine Probleme gemeldet.“