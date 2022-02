Die Situation der in der Ukraine lebenden Iraner im Rahmen des Kontakts des Außenministers mit dem iranischen Botschafter in Polen weiterverfolgt

Teheran (IRNA) - In einem Telefonat mit unserem Botschafter in Polen, Hossein Gharibi, erkundigte sich der iranische Außenminister nach der aktuellen Situation der in der Ukraine lebenden Iraner, die in Polen angekommen sind.

Hossein Amir Abdollahian schätzte zwar die getroffenen Maßnahmen, bat ihn jedoch, den Bürgern unseres Landes alle notwendigen Einrichtungen, einschließlich Lebensmittel und Hygiene, zur Verfügung zu stellen. „Notwendige Maßnahmen wurden ergriffen, um die anderen Bedürfnisse der Iraner zu befriedigen, und der Lufttransfer der Iraner von Warschau nach Teheran ist im Gange“, erklärte Hossein Gharibi. „Aufgrund der langen Grenzwarteschlangen ist die Einreise nach Polen langsam“, fügte er hinzu.