COVID-19 tötete in den letzten 24 Stunden 224 weitere Iraner

Etwa 224 weitere Iraner sind in den letzten 24 Stunden an der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) gestorben, was die Gesamtzahl der Todesfälle auf 136.390 erhöht, teilte das iranische Gesundheitsministerium am Sonntag mit.

In den letzten 24 Stunden wurden 7.039 neue Fälle von Infektionen mit dem COVID-19 festgestellt, von denen 1.621 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, hieß es.

Das iranische Gesundheitsministerium stellte fest, dass sich 6.616.633 Patienten von insgesamt 7.030.943 Infizierten erholt haben oder aus Krankenhäusern entlassen wurden.

Etwa 3.966 COVID-19-Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand und auf Intensivstationen, fügte das Ministerium hinzu.