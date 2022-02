Der Außenhandel des Iran erreichte 90 Milliarden Dollar

Foroud Asgari erklärte: 'Das Gewicht der zwischen dem Iran und den Käuferländern während dieser Zeit ausgetauschten Waren betrug 149 Millionen und 400 Tausend Tonnen.'

Er r fügte hinzu: 'Davon entfielen 112 Millionen und 658 Tausend Tonnen Waren im Wert von 43 Milliarden und 517 Millionen Dollar auf exportierte Waren.'

In Bezug auf die Statistik der Wareneinfuhren in den ersten 11 Monaten des Jahres 1400 erklärte der stellvertretende Minister für Zollangelegenheiten des Iran auch: 'In dieser Zeit wurden 36 Millionen und 777 Tausend Tonnen Waren im Wert von 46 Milliarden und 577 Millionen Dollar aus verschiedenen Ländern in den Iran importiert.'

Askari wies darauf hin: Die Hauptimporte des Iran in dieser Zeit waren Grundgüter, Vorleistungen, Produktionsmaschinen, Medikamente und medizinische Versorgung sowie lebenswichtige Güter.