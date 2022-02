Es ist iranischen Staatsbürgern möglich, die Ukraine zu verlassen

Teheran (IRNA) - Der Botschafter der Islamischen Republik Iran in der Ukraine sagte in Bezug auf die Erleichterung der Ausreise iranischer Bürger, die in diesem Land leben: „Es war iranischen Bürgern möglich, die Ukraine zu verlassen.“

„Glücklicherweise wurde es iranischen Bürgern dank der Bemühungen der Botschaft in der Ukraine und der ehrenwerten Botschafter in Warschau, Budapest und Bukarest sowie der Unterstützung des ehrenwerten Außenministers möglich, die Ukraine zu verlassen“, schrieb Manouchehr Moradi auf seinem Twitter-Account. „Ich hoffe, meine lieben Landsleute kehren sicher nach Hause zurück“, fügte er hinzu. Die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Rumänien gab bekannt, dass iranische Staatsbürger in der Ukraine Visa von rumänischen diplomatischen Vertretungen erhalten können.