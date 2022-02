Teheran (IRNA) - Die iranische Botschaft in Österreich gab eine Erklärung heraus, in der sie ankündigte: „In der Ukraine lebende ausländische Staatsangehörige, einschließlich Iraner, sind nicht daran gehindert, in das Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik einzureisen, um in ihr Heimatland zurückzukehren.“

Zuvor hatte die iranische Botschaft in Warschau angekündigt, dass es für in der Ukraine lebende Iraner möglich sei, das Land zu verlassen. Die Botschaft hat ein Hauptquartier zur Unterstützung der Iraner eingerichtet. Nach langen Spekulationen über Spannungen zwischen Russland und der Ukraine haben russische Truppen am Donnerstagmorgen ihre Militäroperationen auf ukrainischem Territorium begonnen und sind in verschiedenen Teilen des Landes vorgerückt.