Der Vorwand, den Terrorismus zu bekämpfen, darf nicht dazu benutzt werden, das syrische Regime zu schwächen

New York (IRNA) - Der iranische Botschafter und ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen hat erklärt, dass die illegale Präsenz ausländischer Streitkräfte in Teilen Syriens günstige Bedingungen für terroristische Aktivitäten in Syrien geschaffen habe, und betonte: „Der Kampf gegen den Terrorismus darf nicht als Vorwand dienen, um die Souveränität und territoriale Integrität Syriens zu untergraben.“

Unter Bezugnahme auf die wiederholten Verletzungen der syrischen Souveränität und territorialen Integrität durch das israelische Regime sagte Majid Takht-e Ravanchi, dass die jüngsten Angriffe des israelischen Regimes in Syrien, die auf Zivilisten und zivile Infrastruktur abzielten, eine klare Verletzung des humanitären Völkerrechts seien. „Wir fordern den Sicherheitsrat auf, das Regime für alle seine Gräueltaten sowie seine offensichtlichen Drohungen, Gewalt gegen andere Länder in der Region anzuwenden, die den Frieden und die Sicherheit in der Region gefährden, zur Rechenschaft zu ziehen“, fügte er hinzu. „Das syrische Volk steht weiterhin vor vielen Herausforderungen, und ihre Bewältigung erfordert harte Arbeit in verschiedenen Bereichen. Syriens Souveränität und territoriale Integrität werden weiterhin durch die illegale Präsenz ausländischer Streitkräfte, einschließlich US-Streitkräfte, erheblich verletzt“, bekräftigte er. „Wir verurteilen den Diebstahl der natürlichen Ressourcen des syrischen Volkes in Gebieten, die von ausländischen Streitkräften kontrolliert werden, insbesondere Öl und landwirtschaftliche Produkte, und erkennen das legitime Recht der syrischen Regierung an, solche kriminellen Handlungen zu bekämpfen“, erklärte er. Der Ständige Vertreter des Iran betonte auch die Bedeutung des Astana-Formats für die Hilfe bei der Lösung der syrischen Krise und sagte, dass der Mechanismus seine Bemühungen fortsetzen werde, um die Krise zu beenden und das Leiden des syrischen Volkes zu lindern. „Die Bewegungsfreiheit terroristischer Gruppen, einschließlich ISIS, auf syrischem Boden, wo ausländische Streitkräfte illegal präsent sind, sowie ihre Verlegung in andere Länder, gefährden den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit“, fuhr er fort. „Der Iran unterstützt weiterhin die Bemühungen Syriens, terroristischen Bedrohungen entgegenzuwirken und seine Einheit und territoriale Integrität zu wahren“, stellte er fest.