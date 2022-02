Die Beschleunigung einer Einigung erfordert den ernsthaften Willen der westlichen Parteien

Unser Außenminister Hossein Amir Abdollahian und die britische Außenministerin Liz Truss diskutierten und tauschten ihre Ansichten über einige Themen von gemeinsamem Interesse aus.

„Wir haben in diesen Gesprächen gute Fortschritte gemacht, und die Verhandlungsdelegationen in Wien arbeiten hart an einer guten Einigung“, erklärte Hossein Amir Abdollahian.

Er äußerte die Hoffnung, dass die an den Verhandlungen teilnehmenden europäischen Länder ihre konstruktive und wünschenswerte Rolle mit einer realistischen Sichtweise spielen würden.

Die Rückzahlung der überfälligen Schulden Großbritanniens gegenüber dem Iran ist eines der Hauptprobleme, und es ist notwendig, die Schulden so schnell wie möglich auf angemessene Weise zu begleichen und die Schulden Londons gegenüber Teheran zu begleichen.

Unter Bezugnahme auf den Stand der bilateralen Beziehungen und Gespräche zur Lösung des Schuldenproblems mit dem Iran erläuterte Truss die Ansichten Londons zu diesem Thema und die Gespräche in Wien.

Sie sagte, dass die wachsenden Beziehungen zwischen Großbritannien und der Islamischen Republik Iran den Interessen beider Länder dienten.