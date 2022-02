Drei Iraner unter den Finalisten des Sony World Photography Award

Die Organisatoren des Sony Photography Award gaben die Nominierten für die 15. Ausgabe des Preises basierend auf den technischen Fähigkeiten der Teilnehmer und ihrer Herangehensweise an zeitgenössische Themen bekannt.

Für jede der 10 Kategorien dieses renommierten Fotografiepreises wurden 3 Finalisten ausgewählt, wobei unter diesen Finalisten die Namen von drei iranischen Fotografen zu sehen sind.

Mehdi Mohebbipour, Fotograf der Nachrichtenagentur Mizan, in der Sektion Umweltfotografie, Majid Hojjati, Mitglied der iranischen Fotografenvereinigung, in der Sektion Landschaftsfotografie, und Sara Goli in der Sektion Fotografie-Portfolio kamen in die engere Wahl.

Der Sony World Photography Award wurde vom World Photography Institute ins Leben gerufen, um eine Stimme für die globale Fotografie zu sein und die einflussreichsten Künstler auszuzeichnen, die dieses Medium verwenden.