„China hat bisher große Anstrengungen unternommen, um zu versuchen, die Unterschiede zu verringern, und wird dies auch in Zukunft tun“, erklärte er gegenüber Reportern.

Die achte Gesprächsrunde begann am 27. Dezember in Wien. Die Verhandlungen befinden sich jetzt an einem Punkt, an dem Erfolg oder Misserfolg allein von den politischen Entscheidungen der westlichen Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, abhängen wird.